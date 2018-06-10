Sözen, Karamollaoğlu’nu kınadı

Son günlerde bazı siyasi parti liderlerinin siyasi rant endişesiyle, siyasi gelecek kaygısıyla, kendi dünya görüşleri ile bağdaştığını düşünülmeyen eylemlere girdiğini belirten Konfederasyon Genel Başkanı Sözen, PKK terör örgütünün sözcülüğüne soyunduklarını izlediklerini belirtti.

Sözen açıklamasında, “Bu siyasetçilerin başında milli görüş geleneğinden gelen ve milli görüş çizgisi ile tanıdığımız Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gelmektedir. Temel Karamollaoğlu siyasi rant elde etme, bir takım çevrelere şirin görünme amacıyla kendi geçmişini unutarak, kişiliğinden ödün vererek, temsil ettiği partinin gelenek, görenek ve hassasiyetlerini hiçe sayarak, başta 6-7 Ekim olaylarında Diyarbakır’da 52 vatandaşımızın Şehit edilmesinden sorumlu Edirne Cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiği yönünde çağrı yapması, yine Diyarbakır’da yaptığı konuşmada bu bölgeyi Kürdistan bölgesi olarak kabul etmemiz gerektiği şeklinde söylemlerde bulunmasını kınıyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Temel Karamollaoğlu bu eylem ve söylemleri ile HDP ve PKK’nın sözcülüğüne soyunmuştur. Türkiye’de hepimizin bildiği 7 Coğrafi bölgemiz bulunmaktadır bu bölgeler içerisinde Kürdistan diye bir bölge bulunmamaktadır"dedi.

Kürdistan bölgesi söyleminin terör örgütü PKK’ya ve Kandil’e ait olduğunu anımsatan Sözen,"Bu söylemi asla kabul etmediğimiz gibi, bu söylemi kullananları da kınıyoruz, lanetliyoruz. 52 sivil savunmasız vatandaşımızın şehadetinden sorumlu olan Selahattin Demirtaş’ı savunan Karamollaoğlu bu söylemleri ile PKK’yı desteklemiştir. Bu söylemlerinden dolayı Temel Karamollaoğlu’nun eline şehitlerimizin kanı bulaşmıştır. Görevi makamı ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimsenin oy devşirmek uğruna, siyasi gelecek kaygısı uğruna şehitlerimizin ruhunu incitecek eylem ve söylemlerde bulunmaya hakkı yoktur. Bu eylem ve söylemlerde bulunanlar bizden hakkettikleri tepkiyi demokratik ortamlarda fazlasıyla göreceklerdir. Temel Karamollaoğlu gerek bir takım siyasi partilerle işbirliği yapması, gerekse söylemleriyle PKK’ya ve HDP’ye destek vermesinden dolayı freni patlamış bir kamyon gibi milli görüş çizgisinden ve geleneklerinden uzaklaşmıştır. Bu eylem ve söylemleriyle rahmetli Erbakan hocanın ruhunu incitmiştir ve davasına ihanet etmiştir. Temel Karamollaoğlu bu eylem ve söylemleri ile haddini ve maksadını aşmıştır. Temel Karamollaoğlu’nun bu şuursuz eylem ve söylemlerinden dolayı bir kez daha kınıyoruz ve kullandığı söylemlerden dolayı Aziz Milletimizden şehit ailelerimizden ve gazilerimizden özür dilemesini bekliyoruz” diye konuştu.