Sözen’den listeye giremeyenlerin memnuniyetsizliğine tepki

Bugün bir olma, beraber olma ve kardeşçe hep beraber çalışma günüdür” dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AK Parti milletvekili adayları listeleri üzerinden yapılan tartışmalara tepki gösterdi. AK Parti’nin milletvekili adayları listesinin açıklamasının birçok kesimde memnuniyetsizlik oluşturduğunu belirten Sözen, “Listeye giremeyenler, listeyi beğenmeyenler bu kızgınlıklarını ve kırgınlıklarını birçok yerde ifade etmeye başladılar. Bu tartışmaların yaşanması, bu memnuniyetsizliğin ifade edilmesi çok tehlikelidir. Nihayetinde AK Parti’den milletvekili olmak isteyen 7 bin 329 aday adayı içerisinde partimizin organları ve Cumhurbaşkanımız 600 kişiyi uygun görmüş, teveccühünü onlardan yana kullanmış ve listelerini kamuoyuyla paylaşmışlardır. Biz partililere ve milletvekili aday adaylarına düşen görev bu listeyi beğensek de beğenmesek de partimizin kurullarının ve Cumhurbaşkanımızın verdiği karara saygı duymaktır. Aksi taktirde bu tartışmaları uzatmak çeşitli polemiklere girmek kendimize partimize ve Cumhurbaşkanımıza zarar verecektir” dedi.

“Büyük fotoğrafı görmek lazım”

Ülkenin çok zor ve zahmetli bir süreçten geçtiğini, içerideki ve dışarıdaki bütün şer güçlerinin Erdoğan’sız bir Türkiye planlamak için varlarını yoklarını ortaya koyduğunu ifade eden Sözen, “Erdoğan’sız bir Türkiye planı yapılırken biz kendi kişisel hırslarımızı ve gelecek kaygılarımızı ön plana çıkarıp partimizin yıpranmasına sebep olursak, kendimize, geçmişimize, vatanımıza, partimize ve Cumhurbaşkanımıza ihanet etmiş oluruz. Bu olayları değerlendirirken fotoğrafın büyüğünü görmek lazım. Listeleri beğenmemiş olabiliriz gösterilen aday adayların eksiklikleri olabilir, onları beğenmemiş olabiliriz, biz bunları bugün değil, seçimler bittikten sonra Cumhurbaşkanımız başkan olarak seçildikten sonra Ak Parti Meclis’teki çoğunluğu tek başına sağladıktan sonra aile içerisinde oturur bu yanlışları tartışır, kendi aramızda konuşur bir karara bağlarız. Ama bunların konuşulacak gün bugün değildir. Bugün bir olma günüdür bugün beraber olma günüdür bugün kardeşçe hep beraber çalışma günüdür bugün partimize ve partimizin nezdinde Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma günüdür. Cumhurbaşkanımıza diz çöktürüp Erdoğan’sız bir Türkiye planlayanlara karşı mücadele etme günüdür. Fotoğrafın büyüğünü görmemiz lazım. Erdoğan’sız bir Türkiye isteyenlerin neden Erdoğan’sız bir Türkiye istediklerini açık bir şekilde görmemiz lazım. Çünkü bunlar biliyorlar ki Erdoğan’ı devirdikleri gün Erdoğan’sız bir Türkiye hayaline kavuştukları gün Türkiye’yi rahat bir şekilde elde edecekler. Bu şer güçleri çok uzun zamandır bu planın üzerinde çalışmakta ve bu hayallerini gerçekleştirmek için her türlü oyuna her türlü çirkefliğe başvurmaktadırlar. Gezi olaylarında iki, üç ağacı bahane ederek olay çıkaranlar Erdoğan’sız bir Türkiye istemektedirler. 6-7 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırıp iç karışıklık çıkaranlar Erdoğan’sız bir Türkiye istemekteydiler. Çukur hendek olaylarında halkı devletimize karşı kışkırtanlar Erdoğan’sız bir Türkiye istemekteydiler. 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler Erdoğan’sız bir Türkiye istemekteydiler. Dolar üzerinden oyun oynayarak ekonomiyi zora sokmak suretiyle Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlar Erdoğan’sız bir Türkiye istemektedirler. Erdoğan’sız bir Türkiye isteyenlerin amacı Erdoğan’ın şahsi kişiliği değil, Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve sonra da kendi çıkarları uğruna kullanmak isteyenlerin ülkemize karşı Erdoğan üzerinden kurduğu bir tuzaktır, bir plandır. Türkiye’nin ayağındaki prangalardan kurtulmasını istemeyenler mevcut sistemin devamından yanadırlar. Biliyorlar ki bu sistem devam ettiği zaman Türkiye gelişemeyecek Türkiye kalkamayacak Türkiye ayaklarındaki prangalardan kurtulmayacak ve istedikleri zaman istedikleri şekilde yönetebilecekleri bir Türkiye var olacaktır. Bundan dolayı içimizdeki hainler şer odakları ve onların ağa babaları dış güçler bu yeni sistemi istememektedirler” diye konuştu.

“Gün, Cumhurbaşkanına sahip çıkma günüdür”

Cumhurbaşkanını devirmek için dün yaptıkları gibi bu seçimlerde de ellerinden gelen her türlü çirkefliğe ve oyuna başvurulacağını kaydeden Sözen, şunları söyledi:

“Ülkesini milletini bayrağını seven her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına düşen görev Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesi için herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır. Gün kırgınlıkları, dalgınlıkları içimizdeki ufak tefek meseleleri bir tarafa bırakıp ülkemize milletimize bayrağımıza ve bizlere öncülük eden dünya mazlumların ve mağdurların tek umudu olan Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma günüdür. Bundan dolayı 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmalıyız. Bu süreçte bize düşen görev ev ev, kapı kapı, köy köy ve mezra mezra dolaşıp vatandaşlara bu durumu anlatmaktır.”