Bingöl'de yapımı devam eden 100 yataklı modern Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin 2019'un ilk aylarında hizmete gireceği bildirildi.

Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü tarafından yapımına başlanan Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde sona yaklaşıldı. 4 bin 920 metrekare alana kurulan ve 4 bin 400 metre kapalı alandan oluşan merkezin 2019 yılının ilk aylarında hizmete gireceği bildirildi. 100 yataklı merkezde, seminer salonunundan fitness salonuna, mescitten süit ve engelli odasına kadar bir çok alan yer alıyor.

Kamp merkezinin özellikle kırsal kesimdeki yetenekli sporcular için bir fırsat olacağını dile getiren İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, “Bingöl'de yapılacak olan 100 yataklı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, gençler için çok önemli bir yatırım olacaktır. Önemli bir genç nüfusumuz var. Sporcu kamp eğitim merkezinin 2019 yılının ilk aylarında hizmete girmesini hedefliyoruz. 100 yataklı kamp eğitim merkezi tesisinin de, restoran, mutfak, revir, seminer salonu, eğitim salonu, eğitim odası, fitness salonu, mescit, 6 adet süit oda, 6 adet engelli odası ve çamaşırhane olacak. Kamp merkezinin faaliyete girmesiyle birlikte il genelinde yetenekli sporcu taraması yapacağız ve üst düzey sporcular yetiştireceğiz” dedi.