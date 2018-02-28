STK’lardan ’28 Şubat’ açıklaması

Bingöl Dörtyol Saat Kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasını STK’lar adına, Özgür Der Bingöl Şube Başkanı Yusuf Boğatekin okudu. 28 Şubat 1997 darbesinin 2’inci yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlediklerini anımsatan Boğatekin, birçok darbe mağdurunun halen cezaevlerinde olduğunu belirtti.

Boğatekin, “Hemen her çevreden ‘28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin!’ talebinin en yüksek sesle dillendirildiği bu günlerde, 28 Şubatçıların oluşturduğu siyasi ortamda brifing aldıktan sonra binlerce insana ağır cezalar yağdıran, DGM’lerin kararlarıyla hapsedilen 28 Şubat mahpusları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişse de tam olarak mağduriyetlerin giderilemediğini gördük. Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat’ın çaldığı hayatların hesabı hakkıyla sorulamadığı gibi hâlihazırda 20 yılı aşan sürelerle cezaevlerinde tutulan 600’e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri yönünden söz konusu darbe halen hayat çalmaya devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki 12 Eylül’den hesap sorulmamış olması, 28 Şubat’ı doğurduğu gibi 28 Şubat’tan hesap sorulmamış olması, 15 Temmuz’u doğurmuştur. Darbelerden hesap sormak, bir taraftan darbelerin bütün aktörlerinin hak ettikleri cezalara muhatap olması diğer taraftan darbelerin mağdur ettiği mazlumlar üzerindeki zulmün ortadan kaldırılması ile mümkün olabilecektir” diye konuştu.

Olağanüstü yargılama yöntemleriyle 25 yıldır mahkum edilenlerin olduğunu belirten Boğatekin, “Hiçbir somut delil olmaksızın, olağanüstü yargılama yöntemleriyle ve brifinglendirilmiş yargı kararları neticesinde mahkum edilmiş ve birçoğu 20-25 yıldır, adeta zindanlarda unutulmaya terk edilmiş, kimisi ülkesinden uzakta yaşamaya icbar edilmiş insanların yaşadıkları nedir. Bu insanların maruz kaldıkları hukuksuzluğu gidermek için adım atması gerekenler daha neyi bekliyorlar. Bu davalardan mahkum edilen insanlarla ilgili olarak bugüne kadar mahkumların ve avukatlarının yeniden yargılama talebiyle yaptıkları tüm başvurular ilgili mahkemelerce hiçbir ciddi incelemeye tabi tutulmaksızın, basmakalıp ret kararlarıyla geri çevrilmektedir" dedi.

28 Şubat mağdurlarının yeniden yargılanması için çağrıda bulunan Boğatekin, “28 Şubat sürecinde hukuk dışı yöntem ve dayatmalarla haklarında açılmış soruşturma ve yürütülmüş yargılamalar neticesinde mağduriyetleri hala sürmekte olan kişilerle ilgili olarak acilen yeniden yargılama yolunun açılmasını talep ediyoruz. Ve bu sürecin daha fazla haksızlık ve zulme sebep olmaması için de 28 Şubat darbe süreci mağdurlarının acilen tahliye edilmelerinin hukukun ve adaletin gereği olduğunun altını çiziyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklaması için toplanan grup, 28 Şubat darbesi için kurulan sergiyi gezdi.