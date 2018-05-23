Su kabakları, Ramazan sokağını aydınlatıyor

Bingöl Belediyesi Ramazan Sokağında kurulan 20 iş yeri, birçok vatandaşa ekmek kapısı olurken, su kabağı süsleme sanatıyla uğraşan eğitmen Yılmaz Kaya içinde sanatını sergileme fırsatı sundu. Elde işlenerek sanata dönüşen su kabakları aynı zamanda Ramazan Sokağını da aydınlatıyor.

Su kabağı sanatını yaklaşık 2,5 yıldır yaptığını ve eğitimini verdiğini belirten Yılmaz Kaya," Şuan aktif olan iki kursum var. Bingöl belediyemizin açtığı bu iş yerlerinden faydalanıyoruz. Para kazanmaktan çok tanıtım amaçlı yapıyorum. İlimizde yeni yeni bilindiği için tanıtım yapma gereği duydum"dedi.

Sanatsal anlamda yetkililerin de sahip çıkmasını isteyen Kaya,"Bu iş yerlerini birçok kişi ekstra kazanç elde etmek için ticari amaçlı işletiyor.Ben, ticari olarak yapmıyorum. Biraz da olsa sanata olan bakış açısını değiştirmek için yapıyorum. İlimizde sanata olan ilgi yok denecek kadar az, amacım bunu geliştirmek" diye bilgi verdi.