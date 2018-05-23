Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 10:52

Su kabakları, Ramazan sokağını aydınlatıyor

Bingöl’de su kabağı sanatıyla ilgilenen Yılmaz Kaya’nın yaptığı avizeler, hem Ramazan sokağına ayrı bir estetik katıyor, hemde sanatını anlatıyor.

Su kabakları, Ramazan sokağını aydınlatıyor

23 Mayıs 2018 10:52


Bingöl Belediyesi Ramazan Sokağında kurulan 20 iş yeri, birçok vatandaşa ekmek kapısı olurken, su kabağı süsleme sanatıyla uğraşan eğitmen Yılmaz Kaya içinde sanatını sergileme fırsatı sundu. Elde işlenerek sanata dönüşen su kabakları aynı zamanda Ramazan Sokağını da aydınlatıyor.


Su kabağı sanatını yaklaşık 2,5 yıldır yaptığını ve eğitimini verdiğini belirten Yılmaz Kaya," Şuan aktif olan iki kursum var. Bingöl belediyemizin açtığı bu iş yerlerinden faydalanıyoruz. Para kazanmaktan çok tanıtım amaçlı yapıyorum. İlimizde yeni yeni bilindiği için tanıtım yapma gereği duydum"dedi.


Sanatsal anlamda yetkililerin de sahip çıkmasını isteyen Kaya,"Bu iş yerlerini birçok kişi ekstra kazanç elde etmek için ticari amaçlı işletiyor.Ben, ticari olarak yapmıyorum. Biraz da olsa sanata olan bakış açısını değiştirmek için yapıyorum. İlimizde sanata olan ilgi yok denecek kadar az, amacım bunu geliştirmek" diye bilgi verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç