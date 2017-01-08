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08 Ocak 2017 14:52

Suriyeliler için yardım kermesi

Suriyeliler için yardım kermesi

08 Ocak 2017 14:52

Bingöl’ün Solhan İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticileri ve kursiyerler, Suriyeli mağdur aileler için kermes düzenledi. Yöresel yemekler, el ürünleri ve hediyelik eşyaların yer aldığı kermesten elde edilecek gelirler, Suriyeli mağdurlara ulaştırılacak.
Komşu ülke Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle memleketlerini terk eden ve zor şartlar altında toplama kamplarında hayatlarını devam ettiren mazlum ve mağdur insanlar için Bingöl’ün Solhan İlçesi Yeni Mahalle’de bulunan Ulucami pasajında İlçe Halk Eğitimi Merkezi organizasyonunda kermes düzenlendi. İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmakta olan usta öğrenciler ile kursiyerler ve vatandaşların desteği ile hazırlanan yöresel yemekler ile el ürünleri tezgahlarda sergilendi.
Yoğun ilginin gösterildiği kermes hakkında bilgi veren Solhan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhtesim Tunç, “Yıllardır ülkelerinde çıkan iç savaş dolayısıyla vatanlarını terk edip ülkemize sığınan kardeşlerimize devletimiz gerekli desteği ve yardımı vermektedir. Solhan halkı da daha önce verdiği yardımlar ile ilçemizden 3 tır yardım Suriyeli kardeşlerimize ulaştırılmıştır. Usta öğreticilerimiz de kermes aracılığı ile yardımda bulunmak istediler. Biz de kurum karışanları olarak üstümüze düşeni yapıp kermesimizi düzenledik. Kermes yerini tahsis edenden ürünleri hazırlayan ve gelip ikramı aldıktan sonra destek sunan herkese teşekkür eder Allah razı olsun diyorum” dedi.
Kermesin hazırlanması için arkadaşları ve kurum yöneticileriyle istişarede bulunduklarını söyleyen Usta öğreticilerden Hacere Sevinç ise, “Ülkelerinde çıkan savaş sonrasında yurtlarından ayrılmak zorunda olan Suriyeliler bugün bizler için muhacir konumundalar, bizler de onlara Ensar olmalıyız. Ülkemiz kendilerine gereken tüm imkanları sağlarken bizlerde bugüne kadar sadece kendilerine dua ediyorduk. Oraya gidip yardımda bulunmayacağımız için bizler de burada yapacağımız organizasyonlar kendilerine yardım göndermeyi düşündük ve kermes düzenledik” diye konuştu.



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