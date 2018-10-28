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Taziye dönüşü silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde taziye dönüşü silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş ağır yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde taziye dönüşü silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş ağır yaralandı.


Olay, Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taziyeden araçla dönen Cihat Y. (47) ile kardeşi Mehmet Y. (30) silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan iki kardeş, vatandaşların durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası kardeşler, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.


Şüphelerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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