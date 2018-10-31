Tedavi edilen yavru kedi, sınıfın üyesi oldu

Bingöl'de yaralı halde bulunup tedavisi yapılan yavru kedi, anaokulunda sınıfın üyesi oldu. Öğrencilerin oylamasıyla 'Şimşekgüç' adı verilen yavru kedi, okulda ilgi odağı haline geldi.

Solhan ilçesinde vatandaşlar, yaralı halde yavru kedi buldu. Kedi, veteriner hekimlerin yaptığı tedavinin ardından kısa sürede iyileşti. Daha sonra kedi sahiplenmeleri için Yeşilova Anaokulu öğrencilerine verildi. Öğrencilerin bakımını üstlendiği kediye oylama ile Şimşekgüç adı verildi. Sınıfın bir üyesi haline gelen kedinin büyüyene kadar okulda kalacağı öğrenildi.

Yavru kedi sınıfa katılalı bir hafta olduğunu aktaran öğretmenlerden Ali Keşgil, “Bir hafta içerisinde öğrenciler üzerinde olumlu etkilerini gözlemledik. Çocuklara sosyal ve duygusal açıdan oldukça etkili oldu"dedi.

Kediyi, bir arkadaşlarının sokakta yaralı halde bulduğunu belirten Keşgil, "Veteriner arkadaşımız gerekli sağlık kontrollerini yaptı. Şimşekgüç artık büyüyüp kendini savunana dek sınıfımızda kalacak. Şimşekgüç'ün bakımını çocuklar kendileri üstlendi. Sorumluluk duyguları gelişti. Çocuklar hayvan sevgisini sınıfta birebir yaşıyorlar. Sınıfımızda daha önce balıklar da vardı, bitkiler de yetiştiriyorduk ama Şimşekgüç'e ilgileri daha bir ayrı çünkü onun hikayesini biliyorlar. Şimşekgüç ölümden kurtulup hayata tutunan bir kedimiz oldu. İnşallah büyüdüğünü de göreceğiz ve onu doğal yaşam yerine bırakacağız. Büyüyünceye kadar bizim sınıfımızda olacak” ifadelerini kullandı.