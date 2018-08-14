Tuğgeneral Altay, Vali Mantıya veda ziyaretinde bulundu

Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığına atanmasının ardından Vali Ali Mantı’ya veda ziyaretinde bulundu.
Bingöl’de 2 yıldır görev yapan Tuğgeneral Ersin Altay’ın, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığına atandıç Tuğgeneral Ersin Altay, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 2016’daki darbe girişiminin ardından tutuklanan Komando Tugay Komutanı eski Tuğneral Yunus Kotaman’ın yerine atanmış ve başarılı operasyonlara imza atmıştı.
Kısa zaman içinde yeni yerine başlayacak olan Tuğgeneral Altay, Bingöl Valisi Ali Mantı’ya veda ziyareti gerçekleştirdi.
Vali Mantı, Altay’ın yeni görev yerinde başarılı olmasını temenni etti.