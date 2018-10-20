TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Hatay B. Belediye: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.
Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 4. hafta müsabakasında sahasında Hatay Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.
Salon: Solhan Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Gürhan Gül, Halil Tekeli
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Görkem Yazgan, Murat Aslan, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas, Fatih Ulusoy
Hatay B. Belediye: Deniz Ozan (L) Mehmet Ali Özkan, Oleksandr Dergunov, Recep Vayic, Mehmet Can Burak, İsmail Koçak, Berke Can Bıldırcın, Enes Şafak Sezer, Umut Özdemir
Setler: 24-26, 25-19, 25-16, 25-17
Süre: 25, 27, 22, 22 (96 dakika)