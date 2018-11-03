TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Palandöken Bld: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.
Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 6. hafta müsabakasında sahasında grup lideri Palandöken Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mahmut Karaca
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Görkem Yazgan, Murat Aslan, Senad Ok, J.R.Sılva De Freıtas
Palandöken Bld: Daniel Vargas, Ali İhsan Heper (L), Özgür Ramis Ali, Eren Öner, Mert Nevzat Güneş, Rıfat Erden Çevikel, Ömer Küçük, Burakhan Tosun, Rahman Murat Türkmen, Hakan Polat, Abdullah Belik (L) Caner Demirci, Ünsün Hakan, Besnik Berkay Tanık
Setler: 25-21, 25-22, 25-17
Süre: 31, 31, 27, (89 dakika)