TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Sungurlu Bld: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.
Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Mustafa Dost, Erol Türker
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Görkem Yazgan, Murat Aslan, Senad Ok, J.R.Silva De Freıtas
Sungurlu Bld: Tuğberk Atıcı, Ali Berslan Arslankaya, Eneshan Can, Ahmet Metehan Tetik, Hasan Hüseyin Mermer, Alican Akdur, Jurgen Humme Specht, Taha Işıldar, Kaan Susam, Furkan Albayrak (L), Kristian Adam Csoma, Okan Demirbaş (L)
Setler: 25-14, 25-23, 25-23
Süre: 20, 25, 28 (73 dakika)