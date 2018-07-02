Uzmanlardan ’sıcak’ uyarısı

Bingöl Devlet Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr Salih Gölcüklü, son günlerde yüksek sıcaklıklara maruz kalanlarda görülen sıcak yorgunluğunun birçok kişiyi etkilemeye başladığını belirtti. Bingöl’de hava sıcaklığının 34 ile 37 derece arasında olduğunu belirten Dr. Gölcüklü, özellikle saat 10.00 ile 14.00 arasında vatandaşları gerekmedikçe dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Dr. Gölcüklü, “Yaz sezonu genel olarak sıcaklıkların baş gösterdiği, havaların kurak geçtiği mevsimdir. Özellikle kronik hastalarımız için bu yaz dönemi çok büyük önem arz ediyor. Bu mevsimde yeterince sıvı almak gerekir, yaşlılara dikkat etmek gerekir. Özellikle saat 10.00 ile 14.00 arasında güneşe dikkat etmek gerekir. Bu saatler arasında güneşin etkileri görürüz. Bu saatler arasında gerekmedikçe dışarıda olmamalarını öneriyoruz tabi ki. Şanları veya imkanları varsa eğer, klimalı bir ortamda vakit geçirebilirler, serin yerlerde zaman geçirsinler, bol sıvı alsınlar. Özellikle hastalarımızın bu havalarda sıcaktan etkilenme olasılıkları çok yüksek. Ciddi kalp ritim bozuklukları görebiliyoruz” dedi.

Sıcak havalarda özellikle temiz çeşme suyunu önerdiklerinin altını çizen Gölcüklü, “Vatandaşlarımıza daha çok çeşme suyu tavsiye ediyoruz aslında. İlla sıcak havalarda buzlu bir su olacak diye bir tercihimiz yok. Çeşmeden akan normal, kıvamında soğukluk derecesinde suyu içmek yeterli olacaktır” diye konuştu.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl’de hava sıcaklıklarının hafta boyunca artacağını, nem oranının ise yüzde 24’lerde olacağını açıkladı.