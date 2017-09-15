Vahkin Sulama projesinden 18 köy yararlanacak

AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Genç ilçesinde Vahkin ve Ledız Mikro Havza çalışmaları için köy muhtarları ile DSİ yetkililerin de katıldığı değerlendirme toplantısında bilgiler verdi.

Genç ovasında 100 bin dönümlük ekilebilir arazinin sulanabilmesine imkan sağlayacak olan Vahkin Sulama Projesinin, milli ekonomiye yıllık 5 milyon 207 bin TL gelir katkı sağlayacağını belirten Milletvekili Fehmioğlu, “Bu proje çok kapsamlı bir proje, bin hektar, yani 100 bin dönüm demektir. Yani Genç’in 100 bin dönüm arazisi ekilecek, sulanacaktır. Toplam da 18 köyümüz bu projeden yararlanacak. Ödeneğin bir kısmını Orman Genel Müdürlüğünün projelerinden aktardık. Geriye kalan kısmını da bütçe büyük olduğu için Devlet Su İşlerine aktarıldı. Devlet Su İşleri de bu yıl programa aldı. Yatırımı ve ödeneği de hazır. İnşallah Ekim ayında ihalesi yapılacak ve bu bölgemiz yeniden hayat bulacak. 20 yıl önce özellikle hayvancılığın ve ceviz yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölge olan Vahkin havzasının yeniden hayat bulması Genç’in ekonomisine de büyük katkı sağlayacak”dedi.

Değerlendirme toplantısında çalışmalar hakkında muhtarlarda detaylıca bilgilendirildi.