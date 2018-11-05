Vali Ekinci: “Terörle mücadele sürecek”

Ankara Beypazarı Kaymakamı iken son kararname ile Bingöl'e Vali olarak Kadir Ekinci görevine başladı. Vali Ekinci, terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Bingöl Valiliğine atanan Kadir Ekinci, kentte göreve başlamasıyla birlikte basın mensupları ile bir araya geldi.

Açıklamada bulunan Vali Ekinci, “Bingöl hepimizin bildiği gibi tarihi geçmişi, güzellikleri, kültürel zenginlikleri ile gelişmeyi ve kalkınmayı fazlasıyla hak eden illerimizden birisidir. Bizler, bu şehre gönülden bağı olan kardeşlerimizle Bingöl'ü bulunduğu durumdan daha iyiye götürme adına hizmet etmeye gayret edeceğiz. Medeniyet çizgisi içerisinde en son geldiğimiz nokta devlet olma erdemidir. Bu devlet hukukun üstünlüğünü esas ala bir devlettir. Sadece ve sadece bütün insanlar eşit ve hukuk önünde kurallara göre hareket etmelidir. Dolayısıyla devlet yürüyen bir hukuktur. Bizim çalışmalarımız da devlet memuru olmamız hasebiyle mevzuat çerçevesinde olacaktır. Ama bu mevzuatı esnetirken insanımız lehine ne yapabiliriz, bunun gayreti içinde olacağız. Bingöllü kardeşlerimizi nasıl rahatlatabiliriz ve Bingöl'ü daha nasıl yaşanabilir bir yer yapacağız bunun için çalışacağız. Ekonomik sosyal her türlü projenin içinde olacağız. Bingöl Valiliği olarak dokunmadığımız bir alan bırakmayacağız” dedi.

Terörle mücadele aralıksız sürecek

Kent genelindeki terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini de belirten Vali Ekinci, “Terörle mücadele etme konusunda malumunuz olduğu üzere yapılan kararlı bir mücadele söz konusu ve bu mücadele aynen devam edecek. Bu mücadele devam ederken Bingöl'ün kırsalında 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu gibi haberlerden ziyade inşallah bundan sonra şunu istiyoruz, Bingöl'ün kırsalında turizm canlandı. Bingöl'ün dağlarında yamaç paraşütü yapılıyor yada Bingöl'ün kırsalındaki insanlar huzur ve refah içerisinde yaşıyor gibi haberlerin ön planda olması bizim en büyük arzumuzdur” diye konuştu.