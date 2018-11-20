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Vali Ekinci,OSB'de incelemede bulundu

Bingöl Organize Sanayi Bölgesine giden Vali Kadir Ekinci, firmaları ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.


Bingöl'e yeni atanan Vali Kadir Ekinci, Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Kadir Ekinci başkanlığında, OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısı da yapıldı.Gerçekleşen toplantıda, OSB Müteşebbis Heyeti ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Vali Kadir Ekinci'nin yetkilendirilmesi, ‘Genel Maksatlı Ticari Binasının' kiraya verilmesi, üretim yapmayan 10 adet, kirada olan 3 adet, kısmi zamanlı olan 2 adet işletmeler için kamulaştırma çalışmalarının başlatılması görüşüldü. Ayrıca, 2017 yılında kiralama usulü ile tahsisi yapılan Mesleki ve Teknik Öğretim parseline ilişkin mevcut firmanın arsa tahsisi ve gelir kalemlerinden olan katılımcı firmalardan tahsil edilecek aidat, proje onay ve ruhsat gelirleri, alt yapı hizmet gelirleri ve su gelirlerinin görüşüldüğü aktarıldı.


Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Vali Yardımcısı Taner Bolat, OSB Müdürü Nurullah Çiftçi, TSO Başkanı Mahmut Ayas, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Işık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mesut İlhan ve firma yetkilileri katıldı.


Toplantı sonrasında Vali Ekinci, firmaları ziyaret ederek farklı iş kollarına ait işletmelerin üretim süreçleri hakkında bilgi alıp, sorunları ve talepleri dinledi.

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