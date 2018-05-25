Vali Mantı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle, Bingöl Valisi Ali Mantı, kent genelinde görev yapan basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.Valilik binasında gerçekleşen toplantıya Vali Ali Mantı’nın yanı sıra, Vali Yardımcısı Cevat Gün ve Basın ve Halk ilişkiler Müdürü Ahmet Burtaşkıray katıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de seçimin huzur içinde geçmesi için tüm kurumların seferber olacağını belirten Vali Mantı, basın mensuplarının da bu süreçte önemli görevler düştüğünü söyledi.

Vali Mantı; “ Bir seçim sürecinden geçiyoruz. Şuanda seçim takvimi başladı. Tüm partiler milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etti. Artık hızlı bir şekilde seçim çalışmaları başladı. Bu çalışmalara süresince de sizlerin, bizlere her türlü kolaylığı göstereceğine de inanıyorum"dedi.

Vali Mantı ayrıca, Türkiye’de de ses getiren Sütaş projesinin yatırımı Bingöl’e kazandırdıklarını söyledi.

Projenin sadece Bingöl için değil tüm bölge için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Vali Mantı, iki yıl içinde fabrikaların kısmen üretime geçeceği bilgisini paylaştı.

5 bin ailenin süt üreticiliği yapacağının altını çizen Vali Mantı, “ Projenin tamamlanmasının ardından 10 bin kişinin faydalanabileceği bir fabrika. Projeyle birlikte gübre, elektrik üretimi olacak. Sütaş’ın diğer fabrikalarında olmayan gen üretim merkezi sadece Bingöl’de olacak"diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişin ardından sona erdi.