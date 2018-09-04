Bingöl’de yaklaşık 733 milyon TL’ye mal olması beklenen ve bin 12 kişinin istihdam edileceği Sütaş Entegre Tesisleri’nin inşaatını inceleyen Vali Ali Mantı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yatırımını yakından takip ettiğini belirten Vali Mantı, inşaatın ilerlemesinde bir problem olmadığını söyledi.

Vali Mantı, “Her Bingöllü hemşehrim gibi bizler de yatırım sürecini ilgi ve heyecanla takip ediyoruz. Çalışmaların her aşamasını büyük bir dikkatle izliyor ve inceliyoruz. Hamdolsun inşaat süreci ile ilgili bir problem olmadığını ve çalışmaların bir plan dahilinde devam ettiğini gördük. İnşallah bu proje ilimizin ve bölgemizin kalkınmasında lokomotif rol oynayacaktır. Tarım, hayvancılık ve istihdam konusunda bu yatırım sayesinde önemli bir mesafe alacağımızı düşünüyorum. Proje tamamlandığında, artı dışsallık üzerinden diğer sektörlere de faydalı olacaktır” diye konuştu.

İncelemelerde Vali Mantı’ya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Işık, Organize Sanayi Bölge Müdürü Nurullah Çiftçi, Fırat Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü İsa Telimen ve firma yetkilileri eşlik etti.