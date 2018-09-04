Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 17:25

Vali Mantı, bin kişiye istihdam sağlayacak yatırım çalışmalarını inceledi

Bingöl Valisi Ali Mantı, yapımı devam eden Sütaş tesislerinin inşaat alanında çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Mantı, bin kişiye istihdam sağlayacak yatırım çalışmalarını inceledi

04 Eylül 2018 17:25


Bingöl’de yaklaşık 733 milyon TL’ye mal olması beklenen ve bin 12 kişinin istihdam edileceği Sütaş Entegre Tesisleri’nin inşaatını inceleyen Vali Ali Mantı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Yatırımını yakından takip ettiğini belirten Vali Mantı, inşaatın ilerlemesinde bir problem olmadığını söyledi.


Vali Mantı, “Her Bingöllü hemşehrim gibi bizler de yatırım sürecini ilgi ve heyecanla takip ediyoruz. Çalışmaların her aşamasını büyük bir dikkatle izliyor ve inceliyoruz. Hamdolsun inşaat süreci ile ilgili bir problem olmadığını ve çalışmaların bir plan dahilinde devam ettiğini gördük. İnşallah bu proje ilimizin ve bölgemizin kalkınmasında lokomotif rol oynayacaktır. Tarım, hayvancılık ve istihdam konusunda bu yatırım sayesinde önemli bir mesafe alacağımızı düşünüyorum. Proje tamamlandığında, artı dışsallık üzerinden diğer sektörlere de faydalı olacaktır” diye konuştu.


İncelemelerde Vali Mantı’ya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Işık, Organize Sanayi Bölge Müdürü Nurullah Çiftçi, Fırat Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü İsa Telimen ve firma yetkilileri eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç