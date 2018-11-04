Vali Mantı, Bingöl'e veda etti

Bingöl'den Aksaray'a atanan Vali Ali Mantı, veda ziyaretlerini tamamladıktan sonra şehirden ayrıldı. Havalimanında Vali Mantı'yı uğurlamaya gelen kalabalık, duygusal anlar yaşadı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bingöl Valiliği'nden Aksaray Valiliği'ne atanan Vali Ali Mantı, kurum amirlerinin katılımı ile havalimanından uğurlandı.

Kendisini karşılayan kalabalık ile sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektiren Vali Mantı, “Aksaray Valiliği görevine başlamak üzere hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum Bingöl'den ayrılıyorum. Birlikteliğimiz süresince esirgemediğiniz sıcaklığınız, samimiyetiniz ve destekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek veda etti.

Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşan Vali Mantı, daha sonra uçakla kentten ayrıldı.