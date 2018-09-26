Vali Mantı, “İŞGEM yeni projelere ufuk olacak”

İŞGEM yatırımı inşallah yarınlardaki projelerimiz için ufuk olacaktır” dedi.

Bingöl Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İş Geliştirme Merkezi'ni (İŞGEM) ziyaret etti.

Gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını yapan Merkezin Müdürü Cüneyt Çalık, 1 Temmuz'da resmi faaliyete başlayan merkezde yüzde 80 doluluk oranına varıldığını kaydetti.

İŞGEM ile belirledikleri hedefe yaklaştıklarına aktaran Vali Ali Mantı ise; “Bingöl İŞGEM özelindeki hedefimiz ilimize bir örneklik yaşatmak idi. Hamdolsun hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Merkezin oluşturacağı iş disiplini, ahlakı, sürekliliği gibi artı dışsallık diğer sektörleri de etkileyecektir. Yetkili arkadaşlarımızın kısa bir sürede güzel işler başardıklarını gözlüyoruz. Girişimcilerimizin bu imkanı değerlendirmeleri bizleri mutlu ediyor. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kuşatılma karşısında bu teşebbüsleri ziyadesiyle önemsiyoruz. Merkezin yatırımı inşallah yarınlardaki projelerimiz için ufuk olacaktır. Dileğimiz Bingöl'ümüze iyi bir örnek olmaktır"ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vali Mantı ve Başkan Barakazi işletmeleri tek tek gezerek ilgililerden bilgi aldı.