Vali Mantı, Mehmetçikle bir araya geldi

Bingöl Valisi Ali Mantı, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü nedeniyle kent genelinde askeri üsleri ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Tapantepe Harekat Üssününe giden Vali Mantı, bölge ile ilgili bilgi alarak, kendisine iletilen talepleri dinledi. Askerlerle sohbet eden Vali Mantı, onların bayramlarını ve babalar gününü kutladı.

Vali Ali Mantı, “Bu kutsal ve mübarek bayramımızda milletimizin can, mal, ırz ve namus güvenliğini koruyorsunuz. Devletimizi, milletimizi koruyorsunuz. Yaptığınız görev Allaha şükür ulvi, kutsal bir görevdir. Sizlere ve değerli ailelerinize teşekkür ediyorum. Sizlere burada yardımcı olan, her türlü kılavuzluğu yapan, şefkat ve merhametini esirgemeyen komutanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hepiniz sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde görevlerinizi tamamlar, memleketlerinize, ailelerinize dönersiniz” dedi.

Vali Mantı, daha sonra Genç Servi Jandarma Karakol, Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve son olarak Adaklı 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Ali Mantı’ya ziyaretlerde, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay’da eşlik etti.