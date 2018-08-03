Vali Mantı," Terörle mücadelemiz sürecek"

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde tüm şehitler için program düzenlendi. Programda İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi. Daha sonra ülke genelindeki tüm şehitler için kurban kesildi.

Şehitlerin bu vatanı kendilerine emanet ettiğini belirten Vali Ali Mantı," Şehitlerimiz vatan için, bayrak için ve millet için mücadele vermişlerdir. Bizlere düşen görev ise onların emanetine sahip çıkmak. En güzel şekilde bunu yapmamız lazım. Her ne koşulda olursa olsun, terörle olan mücadelemiz hem ülke genelinde hem de ilimiz sürecektir”dedi.

Programa Vali Ali Mantı’nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili Can Altundarak, İl Müftüsü Muharrem Genç ve Özel Harekat Polisleri katıldı.