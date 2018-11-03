Vali Mantı veda ziyaretleri yaptı

Bingöl'den Aksaray'a atanan Vali Ali Mantı, veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bingöl Valiliği'nden Aksaray Valiliği'ne atanan Vali Ali Mantı, veda ziyaretleri kapsamında akşam kent genelindeki kurum amirleri ile yemekte bir araya geldi, bugün de kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Vali Mantı, “Birlik ve beraberliğimizin, dostluk ve kardeşliğimizin daim olması için yarınların, dostlarına güven düşmanlarına kaygı veren Büyük Türkiye'si için tek tek her ferdin rahatı ve huzuru için çocuklarımızın ve gençlerimizin pırıl pırıl bir geleceğe erişmeleri için çalışmalarımıza özen gösterdim. Bundan sonraki görevlerimizde de inşallah aynı hissiyat ve hassasiyet ile Aksaray' da hizmet edeceğiz” dedi.

Vali Mantı daha sonra Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile birlikte Tugay Komutanlığında yapılacak olan Tugay Camii İnşaatı alanını ziyaret ederek sembolik temel atma törenine katıldı.