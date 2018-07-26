Vali Mantı, Yayladere’de incelemede bulundu

Vali Ali Mantı, beraberinde Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Kiğı Kaymakamı Taner Bolat, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl jandarma Komutan Vekili Albay Can Altundarak’la Yayladere ilçesine gitti. Kaymakam Halil İbrahim Kazar ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Mantı, beraberindekilerle ilk önce 2. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret etti. İlçe belediyesine de giden Vali Mantı, Başkan Sabri Akyürek’ten çalışmaları hakkında bilgi alıp, Kaymakamlığa geçti. Kaymakam Kazar’dan da brifing alan Vali Mantı, İlçe Emniyet Amirliğini de gezerek, personelle sohbet etti.

İlçede bir kıraathanede yöre sakinleri ile bir araya gelen Vali Mantı konuşmasında," Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı ebedi kılalım. İçerideki ve dışarıdaki fitne çevrelerine karşı uyanık olalım ve asla vatanımıza, milletimize kast eden şer odaklarına prim vermeyelim’ dedi.

Vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyen Vali Mantı, daha sonra ilçeden ayrıldı.