Vali Mantı;"Afet bilincinin istenilen düzeyde olmadığını gözlüyoruz"

Bingöl'de Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleşen toplantıda, afet anındaki oluşabilecek sorunlar ele alındı.

Toplantıda önemli bir gündemleri olduğuna dikkat çeken Vali Ali Mantı, “ Afet ve acil durumlarda yapılması gerekenleri konuşacağız. Ancak belirtmeliyiz ki, toplum olarak bu konulara fazla ilgili ve hazırlıklı değiliz. Türkiye'de afet bilincinin istenilen düzeyde olmadığını gözlüyoruz. Afet durumlarında kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve koordinasyon konusunda sıkıntılarımız var. Toplantımızın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının elindeki imkan ve kabiliyetlerin koordinasyonu ile afet ve acil durumlarda vatandaşımıza en hızlı nasıl ulaşabileceğimizi tespit etmektir. Afet anı, esnası ve sonrasında yapacaklarımızı değerlendirmektir. Konuyla ilgili çalışmaların ve planların dosyalarda ve raflarda kalmasını istemiyoruz. Bu konuyu daima ve artan bir ciddiyetle ele almalı uygulanabilir, gerçekçi senaryolar üzerinde çalışarak hazırlıklarımızı arttırmalıyız. Farklı projeler ile toplumun geniş kesimlerinde afet ve acil durum farkındalığı oluşturmalıyız”dedi.

“Türkiye'nin en riskli ilinde yaşıyoruz”

Yaptığı sunum ile bilgi veren İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Emin Boğatekin ise,"Toplantımızın amacı, ilimizin afet risk ve tehlike durumunu değerlendirmektir. Depremsellik açısından Türkiye'nin en riskli ilinde yaşıyoruz. Onun için kamu kurumları, özel kesim, Sivil Toplum Kuruluşları ve gerçek kişiler arasında iyi bir koordinasyona ihtiyacımız var. İl Afet Planı 26 hizmet grubundan oluşur. Ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşların plan ile tanımlanmış görev ve sorumluluklarını çok iyi bilmeleri gerekir. Örneğin bir afet durumunda dışarıdan bir hatırlatma ve uyarıya gerek kalmaksızın bütün sorumluların valimiz başkanlığında 25 dakika içinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinde toplanması gerekmektedir”ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Mantı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Yücel Barakazi 4. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Arif İlker İpekçi,ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, Oda ve Birlik temsilcileri ile kurumların İl Afet Müdahale Planında görevli personeli katıldı.