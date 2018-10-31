Vali Mantı'dan, çıkar amaçlılara uyarı

Vali Ali Mantı yaptığı açıklamada, “Sütaş sadece Bingöl'ün değil Türkiye'nin gururudur. Oraya konumlanmasıyla beraber bazı insanlar hemen Sütaş'ın yakınında hazine arazisi peşine düşüp, oralarda hayvancılık yapacağım gibi gayretler içerisine girdi. Biz bu konuda teknik olarak bir şey bilmediğimiz için Sütaş'a bir yazı yazdık. Dedik ki, ‘Ne kadar mesafede bir tesis yapılırsa, sizin tesisler bundan etkilenir' diye yazdık, onlarda bize bir cevap gönderdiler. Diyorlar ki, ‘3 kilometre yarı çapında yapılacak hayvancılık ve işletme tesislerinin bizim fabrikaya ve üreteceğimiz ürünlere zararı olacaktır' dediler. Biz de 3 kilometre yarı çapındaki özellikle hazine arazilerinin olduğu yerlerde hiç kimseye izin vermeyeceğimizi, daha önce değişik kanallara bize müracaat edenlere söyledim. Biz bir, iki kişi değil Doğu, Güneydoğu için memleketin tamamı için bir şeyler yapacağız. Bu tesis bizim için çok önemli. Buna özel sektörden ziyade bir kamu tesisi olarak bakıyoruz. Doğrudan bin 500 kişinin dolaylı olarak 10 bin kişinin istihdam edileceği bir tesis ya var ya yok. Bu tür durumlara müsaade etmeyeceğimizi ben net bir dille bildirdim. Yarın öbürgün bir takım çıkar amaçlı insanlar gelip orada hazine arazisini zorlamak, gelip oraları karıştırmak isterlerse devlet olarak asla müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz”ifadelerini kullandı.