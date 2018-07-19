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19 Temmuz 2018 14:10

Vali Mantı’dan esnaf ziyareti

Bingöl Valisi Ali Mantı,"Bingöl özellikle insanı ile gerçekten yüz ağartan, gurur veren farklı bir ilimiz"dedi.

Vali Mantı’dan esnaf ziyareti

19 Temmuz 2018 14:10


Vali Ali Mantı, merkeze bağlı Kültür ve Genç Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyarette esnaf ve vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinleyen Vali Mantı, Dörtyol mevkiinde de çocuklara ve vatandaşlara satın aldığı mısırları ikram etti. Daha sonra bir kıraathanede vatandaşlarla bir süre sohbet eden Mantı, yoğun ilgiyle karşılaştı.


Ziyaretlerde Vali Yardımcısı Cevat Gün ve Kiğı Kaymakamı Taner Bolat’ın eşlik ettiği Vali Ali Mantı," Bingöl özellikle insanı ile gerçekten yüz ağartan, gurur veren farklı bir ilimiz. Burada çalışıyor olmaktan ve Bingöllülere hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyorum. Allah kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu güzel şehri ve insanlarını Allah karanlık güçlerin fitnesinden muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.




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