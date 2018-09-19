Vali Mantı'dan Kore Gazisine ziyaret

Bingöl Valisi Ali Mantı, Kore Gazisi Hacı Maruf Katmış'ı ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bingöl Valisi Ali Mantı, gazileri evlerinde ziyaret etti. Kore Gazisi Hacı Maruf Katmış'ı da ziyaret eden Vali Mantı, kendisine iyi dileklerini aktardı.Gazi Katmış ile uzun süre sohbet eden Vali Mantı, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu aktardı.Vali Mantı daha sonra Katmış'ın evindeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Vali Mantı'ya, Albay Ali Olcay Küçüktepe, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan eşlik etti.