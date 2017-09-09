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09 Eylül 2017 15:52

Vali Mantı’dan operasyona katılan askerlere ziyaret

Bingöl Valisi Ali Mantı, Adaklı ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen ve bir askerin şehit olduğu operasyona katılan askerleri ziyaret ederek taziyede bulundu.

Vali Mantı’dan operasyona katılan askerlere ziyaret

09 Eylül 2017 15:52


Dün akşam, Adaklı ilçesine bağlı Maltepe Vadisi Devlik Tepe bölgesinde bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Astsubay Mustafa Sefa Kök şehit olmuş, Uzman Çavuş Mehmet Kaya ise yaralanmıştı.Şehidin naaşı bugün Elazığ’da düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderilmişti.


Törene katılıp, yaralı askeri hastanede ziyaret eden Vali Ali Mantı, daha sonra Adaklı 3. Jandarma Komando Taburuna gitti. Operasyona katılan askerlerle bir araya gelen Vali Mantı, taziye dileklerinde bulunarak, terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı.


Vali Mantı’ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay eşlik etti.




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