Vali Mantı:“Her Temas İz Bırakır”

Bingöl Valisi Ali Mantı, okul ziyaretleri kapsamında merkez Cumhuriyet , Murat ve Fatih İlkokulunda incelemeler bulundu.

Okullarda idareci, öğretmen, öğrenci ve aile birlikleri ile bir araya gelen Vali Mantı, imkanlar ölçüsünde ziyaretlerin periyodik olarak devam edeceğini söyledi.

Özellikle eğitim yuvalarındaki eksikliklerin tamamlanması için ilgili birimlerin aralıksız çalıştığını belirten Vali Ali Mantı, “Her temas iz bırakır diyoruz. Bu ziyaretlerle doğru, iyi ve faydalı işlerin çoğalmasını, güzelliklerin yayılmasını hedefliyoruz. Tarihi ve coğrafi müktesebatı ile avantaj ve dezavantajları olan bir bölgede yaşıyoruz. Hak, hukuk ve adaleti daima önde tutmalıyız. Fitne, fesat ve dedikodudan uzak durarak toplumsal sıkıntılarımızı asgariye indirmeliyiz. Çocuklarımızı köle ruhlu yetiştirmekten uzak duralım. Özgür, özgün ve özel kişilikler yetiştirelim. Seçeneklerimizi daima çoğaltalım. Tek seçenek çözümsüz problem demektir. Böylesi ortamlarda durağanlık ve gerileme olur. Çocuklarımızın muhakeme yeteneğini birden fazla alternatif çözüm yolu ile zenginleştirelim. Aklı kullanmayı, faal halde tutmayı işleyelim”dedi.

“Zoraki benzeştirmeler zoraki ayrıştırmalardır”

Herkesin benzeştiği toplumun tatsız olduğunu kaydeden Vali Mantı, “Türkiye'nin temel problemlerinden biri herkesi kendimize benzetme isteği ve çabasıdır. Herkesin benzeştiği toplum tatsız ve derinliksiz olur. Unutmayalım ki, zoraki benzeştirmeler zoraki ayrıştırmalardır. Zira benzetme süreçleri aynı zamanda ayrıştırma ve ötekileştirme süreçleridir. Ötekileştirmek bir yönüyle de kişinin kendine güvensizliği ve dolayısıyla da kendini aşağılamasıdır. Güvensiz toplumlar tefrikadan faydalanır. Kırk yıldır ülkemizin kaynakları terör belasına heba oluyor. Çocuklarımızın geleceğini silah tacirlerine teslim etmemek adına her birimiz birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik adına sorumluluklar almalıyız. Dünyada hak, hukuk, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar tüm dinlerin ve medeniyetlerin ortak değerleridir. Bunlar bizim bulduğumuz kavramlar değil. Bu değerlere kim sahip çıkar ve işletirse onun olurlar. Bu değerleri aklını kullanan toplumlar hak eder ancak" diye konuştu.

Ziyarette Vali Mantı'ya Vali Yardımcısı Yusuf Gemici ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin eşlik etti.