Vali Mantı,işçilerin sofrasına konuk oldu

Vali Ali Mantı, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Beldeye giden Vali Mantı, esnafları gezip, bir kıraathanede oturarak yöre sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların görüş, talep ve şikayetlerini yerinde dinleyen Vali Mantı,"Her karışı ayrı güzel olan bir ülkemiz var. İnsanı ve doğal güzellikleri iftihar edeceğimiz zenginliklerimiz var. Bingölümüz ve değerli hemşehrilerimiz de bu güzelliklerin bir parçası. Kaplıca tesisleri ile Ilıcalar beldemiz de bu tablo içinde bir yıldız gibi parlıyor ve inşallah parlamaya da devam edecektir. Türkiye'nin dört bir yanından şifalı sularımız için gelen konuklarımızı duymak gerçekten mutluluk ve gurur verici. İnsanımız sıcaklığı ve samimiyeti ile gerçekten ayrı ve eşi bulunmaz bir değeri temsil ediyor. İyilikleri ve doğruları arttırıp yaymak adına her birimiz birer kültür elçisi misali sorumluluk almalıyız ve bu ahlaki değerleri yarınlara taşımalıyız. Ülkemizin ve milletimizin menfaatine olanı gözetmeli, birlik ve beraberliğimizden ödün vermemeli, bu cennet vatanı içeriden ve dışarıdan gelebilecek hain saldırılara karşı omuz omuza korumalıyız"dedi.

Ilıcalar Ekonomik Sosyal ve Kentsel Yaşam Kalitesinin Arttırılması Projesi hakkında bilgi alan Vali Mantı, inşaat alanında incelemede bulundu. İnşatta çalışan işçilerle kolaylıklar dileyen Mantı, onların yemek teklifini kabul etti. Yemekte işçilerle keyifli bir sohbet yapan Vali Mantı, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.