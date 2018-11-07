Yaralı ayı, kurtarılamadı

Bingöl'de bilinçsiz kişiler tarafından vurularak yaralanan bir ayıyı fark eden avcılar, kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Alınan bilgiye göre, Yedisu ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde avcılar, yaralı haldeki ayıyı fark etti. Avcıların kurtarmak için peşine düştüğü yaralı hayvan, bir süre kaçtı. Peşinden giden avcılar, yaralı ayının öldüğünü gördü.

Yedisu ilçesine avlanmaya giden Turan Çağlayan, kayalıkların arasında gördüğü yaralı ayının vurulduğunu fark ettiğini ve bir süre peşinden giderek cep telefonu ile kaydettiğini söyledi.

Yaralı ayının kurtarılması için peşinden gittiğini aktaran Çağlayan, bir süre sonra öldüğünü fark ettiğini belirterek, vuranlara tepki gösterdi.

Çağlayan durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi.