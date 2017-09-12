Yaralı Çulluk kuşu tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan Çulluk kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Buradaki işlemlerin ardından görevlilerce Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen çulluğun, veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde kadında kırık olduğu tespit edildi. Yaralı kuş, tedavi altına alındı.

Bingöl Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Tamer Kendi, "Doğada bulunan Çulluk kuşunun bir kanadında hafif şekilde kırıklar var. Gerekli tedavisi yapılan Çulluk, burada koruma altına alındı. Tedavisi süren Çulluk iyileşirse doğaya bırakacağız. Sağlık durumunun kötüye gitmesi halinde ise Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi’ne göndereceğiz” dedi.