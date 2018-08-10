Yaralı tavşancıl kuşu, rehabilitasyon merkezine sevk edildi

Alınan bilgiye göre, bir kişi kanadı kırık şekilde kuş bularak Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğine getirdi. Klinikte kuşun tavşancıl cinsi olduğu belirlenirken, kırık kanadı için de tedavisi uygulandı. Tedavisi tamamlanan tavşancıl kuşu Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Aslan Maç, kendilerin teslim edilen tavşancıl kuşunu Rehabilitasyon Merkezine gönderilmek üzere kurumlarının Erzurum şubesi ekiplerine ulaştırıldığını söyledi.