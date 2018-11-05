Yaşamspor bölge 3'üncüsü oldu

Bingöl Belediyesi Yaşamspor Kulübü, U16 ve U18 Bölgesel Kros Ligi yarışmalarında erkekler kategorisinde bölge 3'üncüsü oldu.

Bingöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan Bölgesel Kros Ligi'nin ikinci kademe müsabakalarının 15 ayrı kentte gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Kars'ta düzenlenen ikinci kademe müsabakalarında ter döken Bingöl Belediyesi Yaşamspor Kulübü sporcularının önemli bir başarıya imza attığı belirtilen açıklamada, “U16 ve U18 kategorilerinde katılan kulübümüz ilimizi başarıyla temsil etti. U16 erkekler kategorisinde bölge 3'üncüsü olan kulübümüz başarılarına bir yenisi daha ekledi” denildi.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin büyük destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Yaşamspor Kulübü'nün, yurtiçi ve yurtdışında katıldığı organizasyonlarda çok sayıda başarıya imza attığı anımsatılan açıklamada,“Gerek ülkemizde gerekse Avrupa'da düzenlenen müsabakalarda çok sayıda önemli başarıya imza atan kulübümüz, ilimizin spor kültürü ve tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Belediye Başkanımız Yücel Barakazi'nin büyük destekleriyle faaliyetlerini sürdüren kulübümüz, birçok başarıya imza atmanın yanı sıra genç yeteneklerin spora kazandırılmasında da önemli görev üstleniyor. Alanında profesyonel antrenörle eğitilen genç sporcular, büyük takımların altyapılarına gönderiliyor. Bu anlamda birçok transfer gerçekleştiren kulübümüz faaliyetlerini arttırarak sürdürüyor. Son olarak Kars'ta gerçekleştirilen müsabakalarda ilimizi başarıyla temsil eden kulübümüz sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, desteklerinden dolayı Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Erdal Arıkan ve Atletizm İl Temsilciliğine teşekkür ediyoruz"ifadelerine yer verildi.