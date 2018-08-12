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12 Ağustos 2018 20:36

Yaşlı adamın evini soyan hırsızlar tutuklandı

Bingöl’de yaşlı bir adamın evini soyan 3 şüpheli yakalandı.

Yaşlı adamın evini soyan hırsızlar tutuklandı

12 Ağustos 2018 20:36

Yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı.


Olay, merkeze bağlı Sarıçiçek Köyü Hacıçayır mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezrada oturan 86 yaşındaki bir şahsın evine giren hırsızlar, 40 bin TL değerindeki ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziynet eşyalarla birlikte 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Ele geçirilen ziynet eşyaları mal sahibine teslim edildi.




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