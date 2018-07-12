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12 Temmuz 2018 13:09

Yavru kedileri halatla kurtardı

Bingöl’de bir vatandaş, boruya düşen yavru kedileri halat sarkıtarak kurtardı.

Yavru kedileri halatla kurtardı

12 Temmuz 2018 13:09


Bingöl merkeze bağlı Topalan Köyü’nde iki aylık yavru kediler, bir evin lavabo borusuna düştü. Birkaç saat sonra anne kedinin boru etrafında uzun süre beklediğini fark eden ev sahibi Süleyman Beklen, yavru kedilerin lavabo borusuna düştüğü fark etti. Durumu fark etmesinin ardından boruya halat sarkıtan Beklen, 4 saatlik uğraşın ardından 4 yavru kediyi düştükleri borudan canlı bir şekilde çıkarmayı başardı. Beklen’in kurtarma çalışması ise bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kayda alındı.


Yavru kedileri borudan kurtaran Beklen, “Ben bunu insanlık adına yaptım. Yavru kedilerin orada can çekişmelerini izleyecek halim yoktu. Tabi ki onları borudan çıkarmak için elimden geleni yaptım ve yavru kediler annelerine kavuştu. Umarım hayvanlara işkence eden canilere bu bir örnek olur” dedi.




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