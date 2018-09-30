Yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl'de bir inşaattaki demirlerin üzerine düşen ve yaralanan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yavru köpek 2 katlı inşaattan kolonların bulunduğu demirlerin üzerine düşerek yaralandı. Bacağına demir saplanan ve sıkışan yavru köpeği vatandaşlar fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi.Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan yavru köpek, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.