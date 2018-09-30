Yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’de bir inşaattaki demirlerin üzerine düşen ve yaralanan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bingöl'de bir inşaattaki demirlerin üzerine düşen ve yaralanan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Genç ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yavru köpek 2 katlı inşaattan kolonların bulunduğu demirlerin üzerine düşerek yaralandı. Bacağına demir saplanan ve sıkışan yavru köpeği vatandaşlar fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi.Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan yavru köpek, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.