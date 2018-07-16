Yayla kavgasına sınır anlaşması

Solhan ile Karlıova ilçesi sınırında iki ay önce bir kişinin ölümüne neden olan sınır anlaşmazlığı için, Solhan Kaymakamı Fatih Okumuş ile Karlıova Kaymakam vekili, bölgede incelemelerde bulundu. Kadastro teknikerlerinin de bulunduğu incelemede, geçici bir sınır belirlenirken, alınan koordinatların incelenmesi ile bir mutabakat olacağı kaydedildi.

Sorunun çözümü için bölgeye giden Solhan Kaymakamı Fatih Okumuş, iki bölge arasında sınır anlaşması imzalanacağını ifade etti.

Kaymakam Okumuş yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde Arakonaklılar kendi sınırları olan Kewz Deresi’ne kadar kullanabilecek, orada ot biçip, hayvanlarını götürebilecek ve derenin kullanım hakkı da Arakonaklılarda olacak. Selekan Yaylası için ise Solhan sınırı olan Kurt Tepesi sınır olarak kabul edilip Kurt Tepesi’ne hayvanlar getirilebilecek ve ot biçilebilecek ancak Kewz Deresi’ne inilmeyecek. Kewz Deresi ile Kurt Tepesi arasında kalan yaklaşık 500 metrelik alan ise sınır olarak belirlenmiş olup iki taraf da kullanamayacak. Kadastro teknikerleri tarafından Kurt Tepesi’nden koordinat alındı. Bu koordinatlar Kadastrodaki koordinatlar ile eşleştirilip Kadastro sınırı ortaya çıkarılıp iki ilçe Kaymakamları ve bölgeye giden kurum amirleri ile muhtarlar noter huzurunda imzalayarak sınır anlaşması yapılacak” diye bilgi verdi.

Olayın geçmişi

30 Mayıs 2018 tarihinde Solhan ile Karlıova ilçesi arasında bulunan Bağlıisa Ulukapı Mezrası Selekan Yaylası ile Avmasi Yaylası sınırında iki grup arasında arazi anlaşmazsızlığı nedeniyle kavga çıkmıştı.Silahların kullanıldığı kavgada Seyithan Yaşlı hayatını kaybetmiş,1 kişi de yaralanmıştı.