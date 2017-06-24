Yılmaz, Yaralı askerleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve Emniyet Müdürü Metin Akay ile Genç ilçesi Yeniyazı bölgesindeki terör saldırısında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, Bingöl’ün Genç ilçesi Yeniyazı kırsalında devam eden operasyonda üç askerin yaralandığını söyledi.

Yılmaz, “terör saldırısı sonucu üç askerimiz yaralanmış durumda. Bir askerimiz maalesef ağır yaralı olarak Elazığ’a sevk edildi. Orada gerekli müdahaleler yapılıyor, Cenab-ı Allah’tan şifalar diliyoruz. Diğer iki yaralı askerimize ise Bingöl Devlet Hastanesinde gerekli müdahaleleri yapıldı. Hafif yaralı diyebileceğimiz askerlerimizin hayati tehlikesi yok çok şükür. Birinde geçici işitme kaybı, diğerinin bacağında bir kırık söz konusu. Onlarla ilgili de gerekli tedaviler yapılıyor. Onlara da Allah’tan şifalar diliyoruz” dedi.

Terörü bir kez daha lanetlediğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi: “terör örgütü, hiçbir kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Ramazan vakti, bayrama az bir süre kala yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda kararlıkla sürdürülecektir.”