Zabıta ekipleri 6 ayda 156 bin TL ceza kesti

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Zabıta Müdürlüğü’nün 2018 yılı ilk 6 ayına ilişkin faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, zabıta ekiplerince yıl içerisinde yapılan denetimler kapsamında park ihlali yapan 198 araç sahibine 32 bin TL, 828 haneye 29 bin 808 TL çöp cezası, kaldırım işgalinde bulunan 113 esnafa 69 bin TL, çarşı merkezinde bazı noktaları durak olarak kullandıkları tespit edilen 216 köy minibüsüne ise 25 bin 920 TL idari para cezası kesildi.

“Denetimler devam edecek”

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerin programlı bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamanın devamında;"Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, esnafa yönelik rutin denetimlerin yanı sıra, park yasağı, çöp dökme saatleri ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Eski otobüs terminalinin ilçe ve köy minibüs garajına dönüştürülmesinin ardından çarşı merkezini bazı noktaları işgal eden veya eski garajları kullanmaya devam eden köy minibüslerine ilişkin denetimler sıkılaştırılacak. Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecektir. İl Trafik Komisyonunca belirlenen kurala uymayan minibüs sahiplerine cezai işlem uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca yaklaşık Kurban Bayramı dolayısıyla da Özellikle şekerleme, et, süt ve unlu mamul üreten iş yerleri sıkı bir şekilde denetlenecektir” ifademe yer verildi.