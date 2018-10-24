Zifte bulanan kaplumbağa temizlenerek, bakıma alındı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, veteriner hekimler tarafından temizlenip tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesi Arakonak Beldesi yakınlarında yol çalışmaları sırasında zifte bulanan kaplumbağa vatandaşlar tarafından Solhan İlçe Tarım Müdürlüğüne getirildi. Müdürlüğün bahçesinde veterinerler tarafından titiz bir çalışma sonrasında ziftten arındırılan kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parlak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaplumbağa, tedavi için Bingöl'e götürüldü.

Kaplumbağanın temizliğini yapan İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim İbrahim Tataroğlu, "Arakonak beldesinde yol çalışmaları sırasında kaplumbağa zifte bulanmış. Vücudunun 4'te 2'sini zift kaplamıştı. Vatandaşlar bize getirdiler, bizde müdürlük olarak veteriner arkadaşlar ve diğer personellerimizle beraber zifti çözmeye çalıştık. Normal zift çözücüleri bulamadığımız için tiner yardımıyla kişisel becerilerimizle çıkarttık. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Üniversiteye gidecek gerekli müdahale orada yapılacak" dedi.