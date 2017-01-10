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10 Ocak 2017 09:18

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 2017 09:18

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Başkan Aksoy, "Gazetecilik görevinin ilkeli ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi, kamuoyunun haber alma hakkı ile doğrudan ilişkilidir. Bu büyük sorumluluğu hakkı ile yerine getirmek hususunda özveri ile görev yapan muhabir ve gazetecilerimize müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Memleket meselelerini kendi meseleleriymiş gibi gören ve bu konuda olumlu çalışma sarf eden gazeteciler, toplumun aynası ve görünmeyen kahramanlarıdır. Gazetecilik mesleği, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararına her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olayların anlık olarak servis edilmesi adına önemli bir görev üstlenmektedirler. Gazetecilik mesleğini ifa eden arkadaşlarımızın haklarının korunması ve çalışma şartlarının günün ihtiyaçlarına göre güncelleştirilmesi gerekmektedir. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin sorunlarına değinen, gerek yerel gerek ulusal çapta tanıtımını yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, özel hayata saygılı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren bütün basın mensuplarının başarılarının devamını dilerim" dedi.



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