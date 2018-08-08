1071 kutlamaları Ahlat’tan başlayacak

Çarho mesire alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, kutlamalar için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gezi ve incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bilal Erdoğan, Anadolu’daki tarihin gençler tarafından çok daha iyi idrak edilmesini istediklerini vurgulayarak, "26 Ağustos Malazgirt etkinlikleri kapsamında 2 gün Ahlat’ta etkinlikler yapılacak. İnşallah burada yapılacak olan oba meydanında cirit ve atlı sporlar, okçuluk ve güreş alanları olacak. Yıl boyunca buraya gelen vatandaşlarımızın hem piknik yaptıkları hem de spor yapabilecekleri, ok atabilecekleri ve buradaki kıl çadırlardaki kültürel sergileri yaşayabilecekleri bir yeri Ahlat’ımız kazanmış oluyor. Biliyorsunuz Ahlat’ta bin yıllık bir tarihimiz var ve 8 binin üzerinde mezar taşının olduğu Selçuklu Mezarlığımız var. Osmanlı dönemine dayanan tarihi camilerimiz var. Burası ecdadın Anadolu’yu İslamlaştırmak için dağıtım merkezi olarak kullandığı giriş noktasıdır. İstiyoruz ki bu Malazgirt etkinlikleri çerçevesinde sadece Malazgirt değil Ahlat da bilinsin. Anadolu’daki tarihimiz gençlerimiz tarafından çok daha iyi idrak edilsin istiyoruz. Ayrıca burada nasıl ki Alparslan’ın ordusunda bütün bir ümmetin mensupları vardıysa yeniden ülkemizin birlik ve beraberliğine remiz olsun. İşte şucuydu, bucuydu, şu renkti bu renkti şu kavimdi, bu ırktı bunlar artık konuşulmasın. İşte tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet ülküsüyle ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyalım istiyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı Ahlat’ı görmeye Malazgirt’i tanımaya davet ediyoruz" dedi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da Ahlat’ta 2 gün etkinliklerin olacağını belirterek, "Geçmişte büyük bir il mesabesinde olan bir ilçemizdir. Kubbet-ül İslam’dır Ahlat. Kubbet-ül İslam olan dünyadaki 3 şehirden birisidir. Dolayısıyla Ahlat’ın tüm coğrafyamızda yaşayanların bu şehrimizi özellikle gezmesini tavsiye ediyoruz. Geçen yıl Bilal beyle geldiğimizde bin yıllık dedelerimizin kabristanında bulunmanın huzurunu ve büyük bir maneviyatını yaşadık. Ahlat’ta 2 gün etkinlikler olacak. Buradan Malazgirt’e geçeceğiz.Tıpkı Alparslan 24’ünde Ahlat’taydı 26’sında muhabereyi zaferle sonuçlandırdı. Biz de 24’ünde Ahlat’ta olacağız. Burada etkinliklerimiz olacak. 25 Ağustos akşamı ise Malazgirt’e geçeceğiz. Bu vesileyle tüm milletimizi, gençlerimizi 24-25-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat’a ve Malazgirt’e bekliyoruz. Okçuluk Vakfı olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve inşallah Malazgirt’teki katılımlarıyla bu yıl daha coşkulu bir anma programını idrak etmiş olacağız" dedi.

Bilal Erdoğan’a Ahlat ziyaretinde Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler, AK Parti İl Başkanı Nasrullah Tanglay ve kurum amirleri eşlik etti.