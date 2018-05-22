Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 14:47

12 yıllık mahalleye ilk defa cami yapılıyor

Bitlis Belediyesi tarafından 12 yıllık mahalleye cami yaptırıyor.

12 yıllık mahalleye ilk defa cami yapılıyor

22 Mayıs 2018 14:47


Hüsrev Paşa Mahallesi Cezaevi mevkisinde yaklaşık 12 yıl önce yapılan 400 hane ve 2 bin 500 nüfusu olan AFET konutları, 12 yıl sonra camiye kavuşacak. Caminin temel atma törenine katılan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AFET konutlarının yaklaşık 12 yıl önce yapıldığını ve 2 bin 500 nüfusun ikamet ettiği bu mahallenin camisiz olduğunu söyledi. Geldiği ilk günden itibaren mahallelinin burayla ilgili talepleri olduğunu aktaran Ustaoğlu, şöyle konuştu:


“12 yıldır afet konutu olarak yapılmış. Caminin olmaması üzüntü verici. Yan tarafta cezaevi var. Buraya ziyarete gelen vatandaşların da bu anlamda ihtiyaçlarını karşılayacağı bir cami yoktu. Bitlis Belediyesi olarak 380 metrekare civarında 400 kişinin içinde ibadet yapacağı caminin temelini atıyoruz. Yükleyici firmamız 60 gün içinde bunu bitireceklerini söyledi. İki ay içinde bitirilip faaliyette geçecek. Böylelikle belediye olarak vatandaşın en fazla ihtiyaç duyduğu, ibadetini yapacağı, camisi olmayan bir mahallede bu hizmeti yerine getirmiş olacağız. Alt katta bayan erkek lavabolar, taziye evi ve Kur-an kursu olacak. Mahallemiz ilk defa camisine kavuşuyor. Hemen arka tarafta da yine çocukların gençlerin çok rahat kullanacağı güzel bir parkında ihalesini yaptık. Bu mahallemiz yıllardır mahrum kaldığı cami, genç ve çocuklara hitap eden semt sahaları ve eğlence alanları yapacağız” diye konuştu.


Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından caminin temeli atıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç