12 yıllık mahalleye ilk defa cami yapılıyor

Hüsrev Paşa Mahallesi Cezaevi mevkisinde yaklaşık 12 yıl önce yapılan 400 hane ve 2 bin 500 nüfusu olan AFET konutları, 12 yıl sonra camiye kavuşacak. Caminin temel atma törenine katılan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AFET konutlarının yaklaşık 12 yıl önce yapıldığını ve 2 bin 500 nüfusun ikamet ettiği bu mahallenin camisiz olduğunu söyledi. Geldiği ilk günden itibaren mahallelinin burayla ilgili talepleri olduğunu aktaran Ustaoğlu, şöyle konuştu:

“12 yıldır afet konutu olarak yapılmış. Caminin olmaması üzüntü verici. Yan tarafta cezaevi var. Buraya ziyarete gelen vatandaşların da bu anlamda ihtiyaçlarını karşılayacağı bir cami yoktu. Bitlis Belediyesi olarak 380 metrekare civarında 400 kişinin içinde ibadet yapacağı caminin temelini atıyoruz. Yükleyici firmamız 60 gün içinde bunu bitireceklerini söyledi. İki ay içinde bitirilip faaliyette geçecek. Böylelikle belediye olarak vatandaşın en fazla ihtiyaç duyduğu, ibadetini yapacağı, camisi olmayan bir mahallede bu hizmeti yerine getirmiş olacağız. Alt katta bayan erkek lavabolar, taziye evi ve Kur-an kursu olacak. Mahallemiz ilk defa camisine kavuşuyor. Hemen arka tarafta da yine çocukların gençlerin çok rahat kullanacağı güzel bir parkında ihalesini yaptık. Bu mahallemiz yıllardır mahrum kaldığı cami, genç ve çocuklara hitap eden semt sahaları ve eğlence alanları yapacağız” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından caminin temeli atıldı.