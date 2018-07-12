120 yıllık tarihi belediye binası hizmete girdi

Bitlis’in tarihi binalarından olan ve en son Bitlis Belediyesi Su İşletme Müdürlüğü olarak kullanılan bina, Bitlis Kültür ve Sanat Derneği (BİSAD) tarafından sanat merkezine dönüştürülmüştü. Son olarak bu tarihi bina Su Tahsilat Merkezi ve zabıta biriminin yanı sıra belediye başkanlık makamının da içinde olacağı bir mekan haline getirildi. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, tarihi binayı gezerek açılışını yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ustaoğlu, bu binanın her daim esnaf ve vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. Sık sık vatandaş ve esnafla bir araya gelmek için tarihe uygun şekilde tasarlandığını ifade eden Ustaoğlu, “Bitlis Belediyemizin geriye dönük geçmişinde çok önemli hizmetler veren bu tarihi binamızı geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz ‘Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor’ sloganıyla başlattığımız projelerin bir parçası olarak bu binamızı belediyemizin ve Bitlis halkının hizmetine sunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu binamız yaklaşık 120 yıllık geçmişi ile ilimizin geçmişinde çok önemli yer bırakmış tarihi bir binadır. Bu binamız yıllardır Bitlis halkına hizmet vermiştir. Daha önce restorasyonu yapılmıştı, ama atıl bir vaziyette duruyordu. Hem esnafımıza ve vatandaşımıza tarihi sokakların olduğu bu meydanda hem belediyemizin hizmetlerini vatandaşlarımıza daha yakın bir yerde sunma hem de iç içe olma adına dedik ki bu tarihi binamızı tekrardan hizmete açalım. Gerek belediye başkanı olarak gerekse hizmet noktasında vatandaşımıza yakın olalım düşüncesi ile su tahsilat ve zabıta birimini bu binamıza yerleştirdik. En önemlisi de sürekli vatandaşlarımızla iç içe olma adına da bu üst katıda başkanlık makamı ve vatandaşlarla yapacağımız toplantı ortamını oluşturma adına dizayn ederek bugün itibari ile bu binamızı hizmete açmış bulunuyoruz. Bitlis’e ve kadim geçmişine yakışan bu olduğunu düşünüyoruz. Bir yıldır yoğun bir şekilde başlatmış olduğumuz tarihi kentsel dönüşüm projemizin bir parçası olarak bu tarihi binamızı tekrar halkımızın hizmetine sunmaktan da gerçekten büyük bir memnuniyet duyduk” diye konuştu.

Ustaoğlu, son dönemde Bitlis’te bazı sokak ve caddelerde yapılan sokak sağlıklaştırmalarından da söz ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle yapmış olduğumuz tarihi restorasyon çalışmalarının ve içinde bulunduğumuz tarihi binanın üzerinde bulunduğu cadde geçen yıl başlattığımız sokak sağlıklaştırması projesi ile 315 tane dükkanımıza ve ofislerimize dış giydirmeler yaptırtırdık. Sokağımızın alt yapısını yeninde yeniledik. Şu anda Bitlis halkına yakışan bir vaziyette kimlikli ve kişilikli sokak haline getirdik. Standart tabela ve vitrinleri ile bu sokağımıza bir ruh ve kimlik verdiğimizi düşünüyorum. Evet, eksiklerimiz var mıydı? Vardı. Belki noksanlarımız oldu, ama bunun devamında Ulu Cami Meydanı’nda kültür sokağı çalışması da inşallah bittiğinde hem bu caddemiz hem o caddemiz bir bütün halinde kale altı diye tabir ettiğimiz bu bölgede bu sokak sağlıklaştırması çalışmamızın devamını yapmış olacağız. Tabi bunlarla bitmiyor. Buğday Pazarı ve Büryancılar Çarşısı diye tabir ettiğimiz yerlerde aynı şekilde bu standartta, hatta üzerine biraz daha vatandaşlılarımızın şikayetlerini ve eksikliklerimizi de göz önüne alarak daha da standartları yükselterek çatıları ve giydirmeleri ile o sokaklarımızda da sokak sağlıklaştırması ve dış cephe sağlıklaştırma çalışmasını devam ettireceğiz. Bitlis’i bu kadar kadim geçmişi olan bu ilimiz. Artık Bitlis’i aşan ülke insanın da gelip görmeye arzu ettiği hizmetlere ve meydanlara dönüştürmemiz lazım. Hatta daha da açılarak tur firmaları ile görüşüp uluslar arası yabancıların da gelip görebileceği bir yer haline getireceğiz. Bu kültür ve medeniyet şehri artık Bitlis’in kendi kabuğundan çıkarak turistlerin gelip görebileceği bir ortamı oluşturmamız lazım. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar, bu ortamın hazırlanmasında ve bu güzel hizmetlerin yerine getirilmesinde vesile olacağına inanıyoruz.”