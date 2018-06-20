Bitlis Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen müsabakalara erkek ve bayan olmak üzere toplamda 25 sporcu katıldı.

15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak’ın ailesinin de bulunduğu muay thai müsabakalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalar çekişmeli geçti.

Düzenlenen müsabakalarda ilk olarak bir konuşma yapan Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Faruk Budak, “15 Temmuz gecesi vatanı uğruna Atatürk Havalimanı’nda şehit düşen Bitlisli kardeşimiz Mahir Ayabak düzenlenen Uluslararası Muay Thai Galasına hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Daha sonra muay thai sporu ile ilgili bilgiler veren Budak, “Muay-thai gibi savunma sporları sadece vücudu formda tutmakla kalmayıp aynı zamanda zihni, fikri ve nefsi de terbiye ederek insanda erdemli olmanın anahtarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Toplumumuzda birlikte yaşama erdeminin geçmişten geleceğe aktarımı için ihtiyaç duyulan dinamiklerin harekete geçirilmesi adına önemli bir paya sahip olan bu faaliyetlerin ev sahipliğini yapmak, bizler için onur vericidir. Bu faaliyetlerin arttırılarak geleneksel hale gelmesi en büyük temennilerimizden biridir. Bu anlamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür etkinliklerin ve çalışmaların öncüsü olacağımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Ayrıca bugün burada hep birlikte seyredeceğimiz, Türkiye, Azerbaycan ve İran’dan katılan toplam 22 sporcumuzun mücadeleleri, muay-thai gibi uzak doğu sporlarına ülkemiz ve ilimizde verilen değeri de açıkça ortaya koymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Galanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu olmak üzere, katılımcılarımıza, tüm misafirlerimize ve kıymetli sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bu müsabaka sayesinde ilk defa memleketi olan Bitlis’e geldiğini belirten Mahir Ayabak’ın ablası Gülbeyaz Ayabak ise, Mahir’in hem Bitlis’e hem de kendilerine gurur bıraktığını belirtti.

Gülbeyaz Ayabak, kardeşinin hayatını anlatarak şunları söyledi:

“Mahir’in dövüş sporlarına ilgi alanı yüksekti. Kendi imkanları ile her gün spor yapardı. Hayatında kimseden destek almadan her zorluğu başaran biriydi. Ben evin en büyüğü olmama rağmen benden olgun gösterirdi. 15 Temmuz gecesi o kara günde olayın ciddiliğini anlar anlamaz eve uğramadan eşyalarını komşuya bırakarak Atatürk Havalimanı’na gitti. Annemin peşini bırakmayacağını bildiği için bu gece iş yerindeyiz merak etmeyin dedi. Daha sonra Mahir’in hastanede olduğu haberini aldık. Sabaha kadar hastanede bekledik. F 16’lar üzerimizden geçip ses bombaları atıyorlardı. Hastaneye akın akın yaralılar gelmeye başladı. Sabaha doğru Mahir’in şehadet haberini verdiler. Oysa Mahir olay yerinde şehadet şerbetini içmişti. Mahir’i yıkayan hoca babamı çağırıp Mahir’deki güzelliklere onun da şahit olmasını istedi. Çünkü şehadet getirdiği parmağı hala bozulmamıştı” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye-İran erkek ve bayan müsabakaları yapıldı. İlk iki mücadele sonrasında rakiplerini yenen Türk sporculara ödülleri verildi.