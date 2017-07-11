15 Temmuz Şehitlerinri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle Mutki’de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, Dereyolu köyünde bulunan şehitliği ziyaret etti. Kaymakam Kılıç’ın yanı sıra İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ekrem Doğan, İlçe Müftüsü Cemil Meriç ve İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun’dan oluşan heyeti, şehitliğin girişinde Dereyolu Muhtarı Tuncer Uslu karşıladı. İlçe Müftüsü Cemil Meriç’in ettiği duadan sonra Kılıç ve beraberindekiler, şehit güvenlik korucusu Şentürk Uslu’nun evini ziyaret etti.

Kaymakam Kılıç ve beraberindekiler, köyden dönüşte şehit korucu Mehmet Şirin Çölgeçen’in ailesini de ziyaret etti.

Daha sonra Kılıç ve beraberindekiler, öğle namazına müteakip verilen mevlit ve yemeğe katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlitte 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.

15 Temmuz darbe girişimin birinci yılı vesilesiyle açıklamalarda bulunan Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, 15 Temmuz günü girişilen hain darbe girişimine direnirken hayatını kaybeden şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını söyledi. Kılıç, “Milletimiz 15 Temmuz’da bir kez daha kendisine oynanan kirli oyunu bozarak bu vatanın asla sahipsiz olmadığını göstermiştir. Millet olarak bu ülke için canlarını gözünü kırpmadan feda edenlere ne kadar müteşekkir ve minnettar olsak azdır. 15 Temmuz vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Mutki’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün Cuma akşamı yapılacak çeşitli etkinliklerle devam edileceği belirtildi.