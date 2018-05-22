16 minik öğrencinin hikayesi kitap oldu

Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda düzenlenen törenle, minik öğrencilerin yazdığı hikaye kitabı için imza günü düzenlendi. 16 öğrencinin hikayesinin bulunduğu ‘Minik Yüreklerden Değerli Hikayeler’ isimli kitap, 5 liradan satışa sunuldu. Minik öğrenciler, imza günü etkinliğine katılan Kaymakam Arif Karaman’a yaptıkları çalışma ve hikayelerini anlatarak, ilk yazarlık deneyimlerinin heyecanını yaşadı.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimizin küçük yaşlarda yapmış oldukları bu çalışma onlar için büyük bir şanstır. Önceden okuyup, hayallerini ve yaşadıklarını yazarak hikaye kitabı ortaya çıkaran öğrencilerimizin aynı zamanda böyle bir kalabalık içerisinde yaptıkları çalışmaları güzel bir şekilde anlatmaları kolay bir iş değil. Bu konuda kendilerini tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş ortaya çıkarmışlar. Bu yaşta kitap yazmaları kendilerine olan özgüveni arttıracaktır. İnşallah bu öğrencilerimizi ileriki yaşlarda kendi kitaplarının yazarları olarak görürüz. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen ve onlara destek olan öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Serhat Boz ise, kitabın hazırlanması hakkında bilgi vererek, “Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizden değerler eğitimi kapsamında içerisinde sevgi, saygı, yardımseverlik, sorumluluk, vatanseverlik, iyilik ve hoşgörü gibi konuların yer aldığı hikayeler yazmalarını istedik. Öğrencilerimiz ödevlerini yaparak öğretmenlerine teslim etti. Yazılan hikayeler içerisinden en güzel olan 16 öğrencimizin hikayesini seçerek kitap oluşturmaya karar verdik ve bu sayede ‘Minik Yüreklerden Değerli Hikayeler’ isimli kitap ortaya çıktı. Okulumuzda değerler eğitimi kapsamında yürütülen çalışmalarla amacımız toplumsal ve kültürel değerlerimizi öğrencilerimize aktarırken değerlerin davranışa dönüşmesi ve çocuklarımızın karakterli bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamaktır. Bu bağlamda değerlerle ilgili yaptığımız hikaye yazma çalışmaları ile öğrencilerimizin değerleri özümsemesi ve hayatlarına nakşetmeleriydi. Yazılan hikayelerin kitap haline getirilmesi aşamasında gösterdikleri yoğun çabadan ötürü öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlarıma, öğrenci velilerimize, emeği geçen herkese ve kitabın basılması aşamasında bizlere katkı sunan Nail Velioğlu, Bahattin Alageyik ve Rıza Alageyik’e teşekkür ederim” dedi.