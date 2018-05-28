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28 Mayıs 2018 19:00

4 bin nüfuslu köyün su hasreti sona eriyor

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı yaklaşık 4 bin nüfuslu Değirmen köyünün içme suyu sıkıntısı sona eriyor.

4 bin nüfuslu köyün su hasreti sona eriyor

28 Mayıs 2018 19:00


Değirmen köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için Güroymak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Şelale su kaynağından su götürülmesi için belediye olarak alınan karar doğrultusunda içme suyu işi için kazı çalışmalarına başlandı. Yıllardır Değirmen köyünde yaşanan içme suyu sorununun giderilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu köyde yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığını belirterek, "Bunlarda bizim vatandaşımız. Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan şelale su kaynağından, Değirmen köyüne içme suyu verilmesi için karar aldık. Kaymakamlık ve belediyenin imkanlarıyla çalışmaları yapacağız. Bugün burada 4 bin nüfuslu köyümüze içme suyu verilmesi için kazı çalışmalarına başlandı. Yaşanan sıkıntıların ve ihtiyaçların giderilmesi için yapılan bu tarz girişimlerin bölgemizdeki olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşlarımız arasında güven ortamının ve kardeşliğin tesis edilmesine çok ciddi katkılar sunuyor. Yıllardır hasreti çekilen bu ihtiyacın giderilmesi çok önemli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.


Değirmen köyüne içme suyu götürülmesi için kazı çalışmalarına başlanmadan önce dualar edildi ve kurban kesilerek kazı çalışması başlatıldı.




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